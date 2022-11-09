Украинские артиллеристы и связисты получили внедорожник и микроавтобус при содействии Favbet Foundation

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation связисты и артиллеристы Вооруженных сил Украины получили внедорожник и микроавтобус для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Защитники Украины получили автомобиль повышенной проходимости для обеспечения полевого узла связи.

Микроавтобус поступил в распоряжение противотанкового артиллерийского дивизиона.

Автомобили уже помогают украинским воинам выполнять боевые задачи на востоке страны.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.