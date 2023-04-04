Українські артилеристи "відмінусували" російську гармату D30 біля Соледара (відео)

"Розвідка 30 ОМБр знайшла поблизу Соледара ворожу гармату D30 і скорегувала вогонь артилеристів 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України", - зазначають військові.

Далі ціль противника серйозно пошкодили точним ударом гаубиці М777.

Нагадаємо, генерал Олексій Тарнавський показав роботу французької САУ Caesar на Донбасі.

Також нещодавно українські десантники знищили польовий табір російських військових в Донецькій області.

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