Украинские артиллеристы "отминусовали" российскую пушку D30 возле Соледара (видео)

"Разведка 30 ОМБр нашла вблизи Соледара вражескую пушку D30 и скорректировала огонь артиллеристов 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины", - отмечают военные.

Далее цель противника серьезно повредили точным ударом гаубицы М777.

Напомним, генерал Алексей Тарнавский показал работу французской САУ Caesar на Донбассе.

Также недавно украинские десантники уничтожили полевой лагерь российских военных в Донецкой области.

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