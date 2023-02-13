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Українські артилеристи показали, як влучно нищать окупантів (відео)

Фото: артилеристи показали, як влучно нищать окупантів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мінометники та артилеристи влучними пострілами знищують окупантів у полях, посадках, окопах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"В результаті нашої роботи рельєф місцевості дедалі більше рясніє рештками ворогів. У найближчому майбутньому вони стануть у пригоді для підвищення родючості місцевих грунтів", - зазначають десантники.

Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 13 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 138 340 військових.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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