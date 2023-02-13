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Украинские артиллеристы показали, как точно уничтожают оккупантов (видео)

Фото: артиллеристы показали, как точно уничтожают оккупантов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Минометчики и артиллеристы точными выстрелами уничтожают оккупантов в полях, посадках, окопах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"В результате нашей работы рельеф местности все больше изобилует остатками врагов. В ближайшем будущем они пригодятся для повышения плодородия местных почв", - отмечают десантники.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 13 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 138 340 военных.

Напомним, по данным Генштаба, россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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