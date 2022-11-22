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Українські артилеристи атакували танк російських окупантів (відео)

Фото: Українські артилеристи атакували танк російських окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові влучним пострілом змогли підбити танк російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Майстер клас від артилеристів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, артилерійський удар зробили бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

"Разом до перемоги", - додали наостанок.

Нагадаємо, що українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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