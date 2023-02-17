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Украинские артиллеристы атаковали позиции РФ и уничтожили вражескую пехоту (видео)

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 15:13
Украинские артиллеристы атаковали позиции РФ и уничтожили вражескую пехоту (видео) Фото: Украинские артиллеристы атаковали позиции РФ и уничтожили вражескую пехоту (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские артиллеристы обнаружили позиции россиян и нанесли по ним удар. Часть окупантов удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Метко отработал артиллерийский дивизион", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть российскую пехоту, по которой отработали украинские артиллеристы.

Отмечается, что это результат работы 3-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, что украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".

Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.

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