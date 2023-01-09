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Українські арбітрині відібрані ФІФА для суддівства жіночого ЧС-2023

Фото: Катерина Монзуль і Марина Стрілецька поїдуть на ЧС-2023 (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) залучить двох українок для арбітражу на жіночому чемпіонаті світу 2023 року. Турнір прийматимуть Австралія і Нова Зеландія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Катерина Монзуль і Марина Стрілецька потрапили до обойми арбітрів на Кубок світу серед жінок. Перша працюватиме рефері в полі, а друга – лайнсвумен.

41-річна Монзуль втретє працюватиме на чемпіонатах світу. Вона судила на ЧС-2015 і Мундіалі-2019. Зокрема, українка була арбітринею фіналу США – Японія (5:2) на Кубку світу 2015-го. Натомість Стрілецька працювала на ЧС-2019.

Чемпіонат світу-2023 розпочнеться 20 липня. Фінал призначений на 20 серпня. Матчі турніру прийматимуть Австралія і Нова Зеландія. Зокрема, вирішальний матч відбудеться у Сіднеї, а матч-відкриття – в Окленді.

Хто така Катерина Монзуль

Уродженка Харкова, перша в історії України жінка-арбітр елітної категорії ФІФА. Судить матчі чоловічої УПЛ із 2016 року.

Працювала на фіналі жіночої Ліги чемпіонів 2013/14 та у фіналі Євро-2022 серед жінок. У листопаді 2020-го в складі української жіночої бригади арбітрів відсудила матч чоловічих збірних Сан-Марино та Гібралтару в Лізі націй.

У 2016 році стала членом виконкому ФФУ. Регулярно входить у топ арбітринь за версією IFFHS і рейтинги найвпливовіших українок.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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