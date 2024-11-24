Уперше в історії. Український арбітр вдруге за сезон розсудить матч Ліги чемпіонів

На поєдинку основного раунду Ліги чемпіонів між німецьким "Байєром" та австрійським "Зальцбургом" працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним.

Поєдинок "Байєр" – "Зальцбург" відбудеться на "Бай-Арені" у німецькому Леверкузені 26 листопада. Ппочаток – о 22:00 за київським часом.

Головним рефері матчу стане Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботу системи VAR відповідатимуть іспанець Гільєрмо Куадра Фернандес та італієць Валеріо Маріні.

Чинний чемпіон Німеччини "Байєр" у перших чотирьох матчах основного раунду ЛЧ двічі переміг, одну гру звів унічию та один раз поступився. Маючи 7 очок, команда в таблиці йде 13-ю.

"Зальцбург", який здобув право виступати в найпрестижнішому турнірі Європи завдяки перемозі в кваліфікації над київським "Динамо", має одну перемогу та три поразки. З трьома балами команда перебуває на 30-й сходинці.

Українські арбітри в ЛЧ: що відомо

Для Балакіна це буде вже другий матч у цьогорічній ЛЧ. А загалом – лише четвертий поєдинок турніру, коли головним суддею працюватиме українець.

Вперше вітчизняний рефері відсудив гру ЛЧ 16 вересня 1998 року. У матчі в іспанському Більбао між місцевим "Атлетіком" та норвезьким "Русенборгом" у статусі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук. Зустріч завершилася внічию 1:1.

29 листопада 2023 року українці працювали на грі іспанського "Реал Сосьєдада" з австрійським "Зальцбургом" (0:0). Це вже була вітчизняна бригада арбітрів у складі Миколи Балакіна (головний суддя), Олександра Беркута, Дмитра Запороженка (асистенти) та Ярослава Козика (четвертий арбітр). Але за VAR у тому матчі відповідав поляк Томаш Квятковський, якому асистував Алпер Улусой з Туреччини.

А от поєдинок між празькою "Спартою" та французьким "Брестом" (1:2) 6 листопада поточного року ввійшов до історії вітчизняного футболу. Це був перший випадок, коли абсолютно всі представники футбольної Феміди були з України. Разом з головним арбітром Балакіним на полі працювали Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого арбітра виконував Віталій Романов. А за роботою системи VAR слідкували Олексій Деревінський та Денис Шурман.