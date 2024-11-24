Впервые в истории. Украинский арбитр второй раз за сезон рассудит матч Лиги чемпионов

На поединке основного раунда Лиги чемпионов между немецким "Байером" и австрийским "Зальцбургом" будет работать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

Поединок "Байер" – "Зальцбург" пройдет на "Бай-Арене" в немецком Леверкузене 26 ноября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Главным рефери матча станет Николай Балакин. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы VAR будут отвечать испанец Гильермо Куадра Фернандес и итальянец Валерио Марини.

Действующий чемпион Германии "Байер" в первых четырех матчах основного раунда ЛЧ дважды победил, одну игру сыграл вничью и один раз уступил. Имея 7 очков, команда в таблице идет 13-й.

"Зальцбург", получивший право выступать в самом престижном турнире Европы благодаря победе в квалификации над киевским "Динамо", имеет одну победу и три поражения. С тремя баллами команда находится на 30-й строчке.

Украинские арбитры в ЛЧ: что известно

Для Балакина это будет уже второй матч в нынешней ЛЧ. А вообще - лишь четвертый поединок турнира, когда главным судьей будет работать украинец.

Впервые отечественный рефери отсудил игру ЛЧ 16 сентября 1998 года. В матче в испанском Бильбао между местным "Атлетиком" и норвежским "Русенборгом" в статусе главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук. Встреча завершилась вничью 1:1.

29 ноября 2023 года украинцы работали на игре испанского "Реал Сосьедада" с австрийским "Зальцбургом" (0:0). Это уже была отечественная бригада арбитров в составе Николая Балакина (главный судья), Александра Беркута, Дмитрия Запороженко (ассистенты) и Ярослава Козика (четвертый арбитр). Но за VAR в том матче отвечал поляк Томаш Квятковский, которому ассистировал Алпер Улусой из Турции.

А вот поединок между пражской "Спартой" и французским "Брестом" (1:2) 6 ноября текущего года вошел в историю отечественного футбола. Это был первый случай, когда абсолютно все представители футбольной Фемиды были из Украины. Вместе с главным арбитром Балакиным на поле работали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра исполнял Виталий Романов. А за работой системы VAR следили Алексей Деревинский и Денис Шурман.