Образилися на "окупантів". Сербія поскаржилася на фанатів збірної України в УЄФА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Sporturilor .

Обурення викликали антисербські скандування фанів обох команд. Також на трибуні українських уболівальників помітили банер, на якому були об'єднані російський та сербський прапори з написом "До біса вас, окупанти".

УЄФА поки що не оголошувала про відкриття справи стосовно цього матчу. Не було й інформації про те, яким може бути покарання.

Зазначимо, що збірна Сербії – один з потенційних суперників "синьо-жовтих" у плей-офф за право грати в наступній Лізі націй в Дивізіоні А. Підопічні Сергія Реброва в перехідних матчах протистоятимуть одній з команд, що фінішували третіми в найвищому дивізіоні.

Коло потенційних опонентів українців обмежене чотирма збірними – Шотландією, Бельгією, Угорщиною і Сербією. Жеребкування плей-офф Ліги націй відбудеться 22 листопада.

Навколофутбольне протистояння Україна – Сербія: що відомо

У 2024 році вже виникало декілька навколофутбольних українсько-сербських інцидентів. Зокрема, в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Жереб звів у протистоянні київське "Динамо" та белградський "Партизан". На початку липня сербський клуб відвідав Москву, де зіграв три матчі проти місцевих команд у рамках так званого Братського кубка. Кияни скасували всі двосторонні заходи навколо матчів. Футболісти "Динамо" відмовились тиснути руки суперникам. Безпосередньо на полі український клуб знищив віце-чемпіона Сербії (6:2, 3:0).

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між житомирським "Поліссям" та словенською "Олімпією" (1:2) обслуговувала сербська бригада суддів на чолі з Мілошем Мілановічем. Дії арбітрів викликали нарікання з українського боку. Зокрема, боксер Олександр Усик, який має контракт з "Поліссям", висловився так: "УЄФА потрібно звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджене ставлення, тому що вони підтримують нашого ворога".