Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян на Донбасі (відео)

Українські аеророзвідники знищили наглядовий пункт російських окупантів у Донецькій області. За пунктом, який розташовувався на одному з териконів, ЗСУ вдарили з дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

За даними військових, він був розміщений на одному з териконів.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту.

Зокрема, росіяни, схоже, припинили наступ на Авдіївку, а в Бахмуті продовжують йти важкі бої за центр міста.

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