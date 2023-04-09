Українські аеророзвідники знищили спостережний пункт росіян на Донбасі (відео)

Українські аеророзвідники знищили наглядовий пункт російських окупантів у Донецькій області. За пунктом, який розташовувався на одному з териконів, ЗСУ вдарили з дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.
"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться в повідомленні.
За даними військових, він був розміщений на одному з териконів.
Нагадаємо, в Інституті вивчення війни заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту.
Зокрема, росіяни, схоже, припинили наступ на Авдіївку, а в Бахмуті продовжують йти важкі бої за центр міста.
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