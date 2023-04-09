В ISW заявили про зниження темпів російських наступів уздовж всієї лінії фронту
Російські окупанти ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Водночас загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.
Аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються серйозно. Окрім цього, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинились.
Офіцер зазначив, що наступ РФ на Авдіївку "захлинувся", і вказав, що ворог все ще не контролює Мар’їнку, незважаючи на те, що перетворив місто на руїни.
У звіті також мовиться про те, що один з російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська РФ намагаються просунутися будь-де.
Фахівці додають, що окупанти, аби компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, значною мірою покладаються на артилерію.
Ключові висновки ISW:
- Російський військовий злочинець Ігор Гіркін розпочав нову спробу, спрямовану на захист впливу російської провоєнної спільноти в Кремлі.
- Гіркін може просувати політичні цілі неназваних фігур у російських владних структурах, можливо, у Федеральній службі безпеки.
- Російські імперіалісти захопили похорон мілблогера Максима Фоміна, щоб просувати провоєнні наративи.
- Російська ракетна кампанія з деградації єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася, і РФ, схоже, відмовилася від цих зусиль.
- Кремль, ймовірно, посилює покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, у рамках більших зусиль із сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.
- Міністерство оборони РФ може створювати умови для атаки під фальшивим прапором у Сумській області.
- Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.
- Напруга між ПВК "Вагнер" та звичайними російськими військами посилюється.
- Російські джерела продовжували спекулювати про запланований український контрнаступ на півдні України, включно з гіпотезами про можливість висадки українського десанту через Каховське водосховище.
- Федеральна антимонопольна служба РФ 6 квітня запропонувала реформу дерегуляції оборонно-промислової бази, яка може прискорити оборонне виробництво, але, швидше за все, сприятиме корупції та розкраданню.
- Українські чиновники повідомили, що 31 дитина повернулася в Україну після депортації до Росії.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни інформували, що "великий" наступ російських військ досягає кульмінаці.
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