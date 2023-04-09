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Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донбассе (видео)

Фото: украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт РФ в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области. По пункту, который располагался на одном из терриконов, ВСУ ударили с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

По данным военных, он был размещен на одном из терриконов.

Напомним, в Институте изучения войны заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта.

В частности, россияне, похоже, прекратили свое наступление на Авдеевку, а в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои за центр города.

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