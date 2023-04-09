ua ru
Вс, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донбассе (видео)

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 09 апреля 2023 10:58
Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донбассе (видео) Фото: украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт РФ в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области. По пункту, который располагался на одном из терриконов, ВСУ ударили с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

"В Донецкой области аэроразведчики отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского ликвидировали вражеский наблюдательный пункт", - говорится в сообщении.

По данным военных, он был размещен на одном из терриконов.

Напомним, в Институте изучения войны заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта.

В частности, россияне, похоже, прекратили свое наступление на Авдеевку, а в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои за центр города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Война в Украине
NEWS
Российское наступление на Авдеевку прекратилось: карты боев от ISW
Российское наступление на Авдеевку прекратилось: карты боев от ISW
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян