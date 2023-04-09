Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт россиян на Донбассе (видео)

Украинские аэроразведчики уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области. По пункту, который располагался на одном из терриконов, ВСУ ударили с дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

По данным военных, он был размещен на одном из терриконов.

Напомним, в Институте изучения войны заявили о снижении темпов российских наступлений вдоль всей линии фронта.

В частности, россияне, похоже, прекратили свое наступление на Авдеевку, а в Бахмуте продолжают идти тяжелые бои за центр города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.