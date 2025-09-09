За українське ТБ - суд: росіяни придумали нові репресії на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

З жовтня на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові посилюватимуть тиск на місцевих жителів, які продовжують користуватися антенами для перегляду українського телебачення.

За даними Центру національного спротиву, загарбники погрожують кримінальним переслідуванням тим, у кого виявлять так звані "Гориничі" - пристрої, що забезпечують доступ до українського мовлення.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях регулярно проводяться рейди з виявлення та вилучення обладнання для прийому українського сигналу. Такі дії спрямовані на повне інформаційне придушення і заміну альтернативних джерел новинами російської пропаганди.

Кремль активно блокує все, що неможливо контролювати, і натомість нав'язує жителям так званий комплект "русскій мір" із каналами, які транслюють офіційну пропаганду.

Однак значна частина українців відмовляється переходити на нав'язані ресурси, що змушує окупантів вдаватися до прямих погроз і залякування.

Центр національного спротиву наголошує, що такі заходи свідчать про нездатність Росії утримувати інформаційний контроль мирними засобами. Відомство також закликає мешканців тимчасово захоплених територій повідомляти про дії окупантів і колабораціоністів через анонімний чат-бот і приєднуватися до руху опору.