За украинское ТВ - суд: россияне придумали новые репрессии на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные угрожают уголовным преследованием жителям за использование украинских телевизионных антенн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.
С октября на временно оккупированных территориях Запорожской области российские военные будут усиливать давление на местных жителей, которые продолжают пользоваться антеннами для просмотра украинского телевидения.
По данным Центра национального сопротивления, захватчики угрожают уголовным преследованием тем, у кого обнаружат так называемые «Горынычи» — устройства, обеспечивающие доступ к украинскому вещанию.
Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях регулярно проводятся рейды по выявлению и изъятию оборудования для приема украинского сигнала. Такие действия направлены на полное информационное подавление и замену альтернативных источников новостями российской пропаганды.
Кремль активно блокирует все, что невозможно контролировать, и вместо этого навязывает жителям так называемый комплект «русский мир» с каналами, транслирующими официальную пропаганду.
Однако значительная часть украинцев отказывается переходить на навязанные ресурсы, что вынуждает оккупантов прибегать к прямым угрозам и запугиванию.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что такие меры свидетельствуют о неспособности России удерживать информационный контроль мирными средствами. Ведомство также призывает жителей временно захваченных территорий сообщать о действиях оккупантов и коллаборационистов через анонимный чат-бот и присоединяться к движению сопротивления.
