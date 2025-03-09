Українське посвідчення водія "не працює" у 44 країнах світу: як отримати міжнародне

Деякі держави не дозволяють людям з інших країн керувати транспортним засобом без міжнародного посвідчення водія. Українські права також "працюють" не всюди.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
У МВС розповіли, що 89 країн світу українське національне посвідчення водія визнають (відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року), тобто там можна використовувати те ж саме посвідчення, що і вдома.
Водночас 44 країни (від Австралії, Алжиру та Аргентини до Єгипту, Індії, Кіпру та Лесото) вимагають від водіїв з України наявності міжнародного посвідчення.
У департаменті комунікації МВС України пояснили, що міжнародні права:
Отримати (або обміняти) міжнародне посвідчення водія можна у територіальних сервісних центрах МВС. Для цього потрібні такі документи:
"Після перевірки поданих документів співробітник сервісного центру МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - уточнили в МВС.
Насамкінець громадянам повідомили, що термін надання послуги - до 5 робочих днів (із дня подання необхідних документів).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у сервісних центрах МВС запрацювала нова система запису - про що йдеться та як отримати послуги.
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