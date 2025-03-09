Украинское водительское удостоверение "не работает" в 44 странах мира: как получить международное

В каких странах водителям из Украины нужны международные права и как их получить

В МВД рассказали, что 89 стран мира украинское национальное водительское удостоверение признают (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), то есть там можно использовать то же удостоверение, что и дома.

В то же время 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.

Страны, в которых требуется международное водительское удостоверение (список: mvs.gov.ua)

В департаменте коммуникации МВД Украины объяснили, что международные права:

выдаются на основании национального водительского удостоверения сроком на три года (также срок действия международного удостоверения не должен превышать срок действия национального);

выдаются без сдачи экзаменов;

не являются действительными без наличия национального водительского удостоверения.

Получить (или обменять) международное водительское удостоверение можно в территориальных сервисных центрах МВД. Для этого нужны следующие документы:

оригинал и копия национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без сведений о регистрации места жительства прилагается справка о регистрации места жительства лица);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

"После проверки представленных документов сотрудник сервисного центра МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - уточнили в МВД.

В завершение гражданам сообщили, что срок предоставления услуги - до 5 рабочих дней (со дня подачи необходимых документов).