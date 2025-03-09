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Украинское водительское удостоверение "не работает" в 44 странах мира: как получить международное

Для вождения в некоторых странах мира нужны международные права (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые государства не позволяют людям из других стран управлять транспортным средством без международного водительского удостоверения. Украинские права также "работают" не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

В каких странах водителям из Украины нужны международные права и как их получить

В МВД рассказали, что 89 стран мира украинское национальное водительское удостоверение признают (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), то есть там можно использовать то же удостоверение, что и дома.

В то же время 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.

Страны, в которых требуется международное водительское удостоверение (список: mvs.gov.ua)

В департаменте коммуникации МВД Украины объяснили, что международные права:

  • выдаются на основании национального водительского удостоверения сроком на три года (также срок действия международного удостоверения не должен превышать срок действия национального);
  • выдаются без сдачи экзаменов;
  • не являются действительными без наличия национального водительского удостоверения.

Получить (или обменять) международное водительское удостоверение можно в территориальных сервисных центрах МВД. Для этого нужны следующие документы:

  • оригинал и копия национального водительского удостоверения;
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без сведений о регистрации места жительства прилагается справка о регистрации места жительства лица);
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • фотография размером 3,5 х 4,5 см на матовой бумаге;
  • платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

"После проверки представленных документов сотрудник сервисного центра МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - уточнили в МВД.

В завершение гражданам сообщили, что срок предоставления услуги - до 5 рабочих дней (со дня подачи необходимых документов).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД заработала новая система записи - о чем речь и как получить услуги.

Читайте также, когда и как можно поменять неудачное фото в водительском удостоверении.

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