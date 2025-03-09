Украинское водительское удостоверение "не работает" в 44 странах мира: как получить международное

Некоторые государства не позволяют людям из других стран управлять транспортным средством без международного водительского удостоверения. Украинские права также "работают" не везде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.
В МВД рассказали, что 89 стран мира украинское национальное водительское удостоверение признают (в соответствии с Венской Конвенцией о дорожном движении 1968 года), то есть там можно использовать то же удостоверение, что и дома.
В то же время 44 страны (от Австралии, Алжира и Аргентины до Египта, Индии, Кипра и Лесото) требуют от водителей из Украины наличия международного удостоверения.
В департаменте коммуникации МВД Украины объяснили, что международные права:
Получить (или обменять) международное водительское удостоверение можно в территориальных сервисных центрах МВД. Для этого нужны следующие документы:
"После проверки представленных документов сотрудник сервисного центра МВД сразу возвращает заявителю национальное водительское удостоверение, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу", - уточнили в МВД.
В завершение гражданам сообщили, что срок предоставления услуги - до 5 рабочих дней (со дня подачи необходимых документов).
Напомним, ранее мы рассказывали, что в сервисных центрах МВД заработала новая система записи - о чем речь и как получить услуги.
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