Українське надрокористування наблизиться до міжнародних стандартів

"Над цим законом ми працюємо майже три роки, під надпотужним тиском лобістів корупційних схем в українському надрокористуванні. Сьогодні ми як ніколи близькі до остаточного врегулювання правил надрокористування відповідно до світових стандартів. Ми очікуємо на свідоме голосування народних обранців", - сказав у коментарі РБК-Україна Павло Якименко.

Своєю чергою, голова комітету з екологічної політики ВР Олег Бондаренко заявив, що також очікує на позитивне рішення.

"Бо інакше й бути не може. Ми врахували всі зауваження свідомих учасників ринку, міжнародних партнерів, провели багатогодинні складні консультації. Закон має встановити прозорі й зрозумілі правила в цій надважливій галузі української промисловості. А головне для людей, законом буде закріплено право українців на отримання частини доходів від користування надрами", - заявив Бондаренко.

Нардеп Олег Бондаренко (фото: facebook com)

Як відомо, законодавство у сфері природокористування намагаються змінити вже не перший рік. Депутати не могли погодити документ, а критики стверджували, що за умов економічної кризи, закон може посилити податкове навантаження на бізнес.

Після провалу законопроекту у Раді у лютому 2021 року, вже у червні минулого року депутати повернулися до його розгляду: 292 депутати підтримали доопрацьований законопроект у першому читанні.

Утім, документ знову було відправлено на доопрацювання. Зараз депутати розглянуть його у другому читанні.

На позитивне рішення очікує й виконавча директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

"Народні депутати зробили надважливу справу під час війни. Якщо законопроект №4187 пройде друге читання, а згодом буде ухвалений, - змінить галузь надрокористування на краще", - наголосила Оринчак.

Фото: Ксенія Оринчак (facebook com)