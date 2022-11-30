Украинское недропользование приблизится к международным стандартам

"Над этим законом мы работаем почти три года, под сверхмощным давлением лоббистов коррупционных схем в украинском недропользовании. Сегодня мы как никогда близки к окончательному урегулированию правил недропользования в соответствии с мировыми стандартами. Мы ожидаем сознательного голосования народных избранников", - сказал в комментарии РБК- Украина Павел Якименко.

В свою очередь, председатель комитета по экологической политике ВР Олег Бондаренко заявил, что также ожидает положительного решения.

"Иначе и быть не может. Мы учли все замечания сознательных участников рынка, международных партнеров, провели многочасовые сложные консультации. Закон должен установить прозрачные и понятные правила в этой сверхважной отрасли украинской промышленности. А главное для людей, законом будет закреплено право украинцев на получение части доходов от пользования недрами", - заявил Бондаренко.

Нардеп Олег Бондаренко (фото: facebook com)

Как известно, законодательство в сфере природопользования пытаются сменить уже не первый год. Депутаты не могли согласовать документ, а критики утверждали, что в условиях экономического кризиса закон может усилить налоговую нагрузку на бизнес.

После провала законопроекта в Раде в феврале 2021 года уже в июне прошлого года депутаты вернулись к его рассмотрению: 292 депутата поддержали доработанный законопроект в первом чтении.

Впрочем, документ снова был отправлен на доработку. Сейчас депутаты рассмотрят его во втором чтении.

Позитивного решения ожидает и исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Орынчак.

"Народные депутаты сделали важное дело во время войны. Если законопроект №4187 пройдет второе чтение, а впоследствии будет принят, - изменит отрасль недропользования к лучшему", - подчеркнула Орынчак.

Фото: Ксения Орынчак (facebook com)