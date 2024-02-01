Українське держпідприємство постраждало від кібератаки: уражено понад 2000 комп'ютерів

Українське державне підприємство постраждало від кібератаки. У результаті неї було уражено більше ніж 2000 комп'ютерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.
"Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, надала практичну допомогу державному підприємству", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що комп'ютери компанії зазнали масового ураження шкідливою програмою DIRTYMOE (PURPLEFOX), що надає віддалений доступ до уражених пристроїв.
Команда провела дослідження отриманих зразків шкідливих програм, встановила особливості функціонування інфраструктури керуючих серверів і виявила понад 2000 уражених комп'ютерів в українському сегменті мережі Інтернет.
Описана активність відстежується за ідентифікатором UAC-0027.
"Фахівці урядової команди наголошують, що в разі експлуатації комп'ютерів під управлінням застарілих операційних систем для зменшення потенційної поверхні атаки рекомендується виділити такі комп'ютери (за допомогою VLAN та/або фізичної сегментації) в окремі мережеві сегменти з обов'язковою фільтрацією як вхідних, так і вихідних інформаційних потоків", - додали у Держспецзв'язку.
12 грудня стався масштабний збій у роботі компанії "Київстар". Мережа атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці порушили кримінальну справу за вісьмома статтями.
Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт і додаток. Крім того, у низці регіонів "лягла" система оповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.
Більш детально про масштабний збій у "Київстарі" - у матеріалі РБК-Україна.
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