Українська зброя може "дістати" близько третини ядерного арсеналу Росії, - ЗМІ

За даними видання, близько 30 відсотків з приблизно 5 580 російських ядерних боєголовок зберігаються в тих місцях, до яких дістає українська далекобійна зброя.

Журналісти звернули увагу, що оскільки українські дрони вже дістають до Москви, то в радіусі їх дії також перебувають щонайменше 14 російських ядерних сховищ. Серед них:

принаймні два знаходяться на відстані менше ніж 160 кілометрів від кордону з Україною;

ще п'ять перебувають на відстані менше ніж 320 кілометрів від кордону з Україною.

Foreign Affairs зазначає, що небажання Росії належним чином убезпечити свої ядерні арсенали в західній частині країни "є страшною небезпекою".

Як припускають журналісти, Росія може відмовлятися від переміщення свого ядерного арсеналу подалі від кордону з кількох причин. Одна з них - небажання російського диктатора Володимира Путіна показувати слабкість, а друга - неусвідомлення російським керівництвом усієї небезпеки такого зберігання боєголовок.

Особливо вразливими є ядерні ракети, коли їх перевозять для обслуговування. Їх направляють на залізничні пункти.