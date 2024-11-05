Українська зброя може "дістати" близько третини ядерного арсеналу Росії, - ЗМІ

Дальнобійні дрони та ракети, які має Україна, можуть атакувати велику кількість ядерних складів Росії. У "ненадійному становищі" близько третини ядерного арсеналу країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Affairs.
За даними видання, близько 30 відсотків з приблизно 5 580 російських ядерних боєголовок зберігаються в тих місцях, до яких дістає українська далекобійна зброя.
Журналісти звернули увагу, що оскільки українські дрони вже дістають до Москви, то в радіусі їх дії також перебувають щонайменше 14 російських ядерних сховищ. Серед них:
Foreign Affairs зазначає, що небажання Росії належним чином убезпечити свої ядерні арсенали в західній частині країни "є страшною небезпекою".
Як припускають журналісти, Росія може відмовлятися від переміщення свого ядерного арсеналу подалі від кордону з кількох причин. Одна з них - небажання російського диктатора Володимира Путіна показувати слабкість, а друга - неусвідомлення російським керівництвом усієї небезпеки такого зберігання боєголовок.
Особливо вразливими є ядерні ракети, коли їх перевозять для обслуговування. Їх направляють на залізничні пункти.
Нагадаємо, ще у травні джерела РБК-Україна повідомили про те, що український дрон встановив новий рекорд. Він пролетів понад 1 800 кілометрів і вдарив по загоризонтній станції радіолокації "Воронеж-М", яка знаходиться в Орську.
Також у травні український дрон вдарив по НПЗ у Башкирії, що на відстані понад 1 500 кілометрів.
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