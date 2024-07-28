Українська тенісистка Песоцька вийшла в другий раунд Олімпіади-2024

У першому раунді вона подолала представницю Таїланду Ораван Парананг. Їх матч протривав усі сім геймів. Після шести партій між тенісистками зберігався паритет - и лише в останній українка вирвала драматичну перемогу.

Видання зазначило, що Песоцька потрапила до основної сітки із 46-го місця посіву. Її перша суперниця на турнірі, 26-річна призерка Азійських ігор-2022 Парананг, отримала статус 22-ї сіяної та підходила до матчу номінальною фавориткою.