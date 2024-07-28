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Украинская теннисистка Песоцкая вышла во второй раунд Олимпиады-2024

Фото: Маргарита Песоцкая (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

Украинка Маргарита Песоцкая в соревнованиях по настольному теннису на Олимпиаде-2024 стартовала с победы и вышла во второй тур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне спорт.

В первом раунде она одолела представительницу Таиланда Ораван Парананг. Их матч продлился все семь геймов. После шести партий между теннисистками сохранялся паритет - и только в последний украинка вырвала драматическую победу.

Издание отметило, что Песоцкая попала в основную сетку с 46-го места. Ее первая соперница на турнире, 26-летний призер Азиатских игр-2022 Парананг, получила статус 22-й и подходила к матчу номинальной фавориткой.

Напомним, что бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина отказалась от выступлений на Олимпийских играх. По словам тренера сборной Украины по теннису Михаила Филимонова, спортсменка пропустит соревнования из-за болезни.

Также отметим, что 27 июля РБК-Украина подводило итоги дня на Олимпиаде-2024 в Париже.

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