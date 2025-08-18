Українська студія представила хорор-гру Shop Crush з унікальною механікою (відео)

Українська інді-студія Bsl Team показала новий трейлер свого проекту Shop Crush - незвичного міксу візуальної новели, симулятора магазину, економічної стратегії та психологічного хоррора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Розробники зазначають, що демоверсія скоро з'явиться в ранньому доступі на Steam, а повноцінний реліз заплановано на ПК та інші платформи.

Що відомо про гру

Гравець керує власним комісійним магазином, знайомиться з клієнтами та балансує між прибутком і репутацією.

Щоб зберегти бізнес, потрібно вивчати звички покупців, їхні смаки та поведінку.

У процесі проходження гравцеві доведеться розкривати таємниці клієнтів і розгадувати картини-ілюзії з подвійним змістом.

У свіжому трейлері автори показали механіку торгівлі, спілкування з клієнтами та особливості "режиму ілюзій".

Bsl Team - українська студія з Києва, відома своїми експериментальними проектами з яскравим візуальним стилем і глибоким сюжетом. Їхня нова гра вже доступна на сторінці Steam, де її можна додати до списку бажаного.