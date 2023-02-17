Українська система охорони здоров'я не піддалась колапсу, - ВООЗ

Клюге нагадав про "безліч песимістичних" передбачень минулого року, що система охорони здоров'я в Україні розпадеться, а також про можливість спалахів Covid-19, туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Проте він зазначив, що "усього цього не сталося".

Клюге подякував працівникам охорони здоров'я та міжнародним партнерам за те, що система "стійка і все ще працює". Водночас, він зазначив, що втрати психічного здоров'я від війни є величезними, і міжнародні зусилля "необхідно подвоїти", щоб підтримати навчання лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.

Візит Клюге до України був присвячений постачанню "найбільшої гуманітарної пожертви організації охорони здоров'я в її історії", яка включала 59 автобусів для імунізації та доставки щеплень дітям.