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Українська система охорони здоров'я не піддалась колапсу, - ВООЗ

Фото: європейський директор ВООЗ Ганс Клюге (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, під час свого п'ятого візиту до України заявив, що система охорони здоров'я країни не піддалася колапсу, незважаючи на песимістичні прогнози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Клюге нагадав про "безліч песимістичних" передбачень минулого року, що система охорони здоров'я в Україні розпадеться, а також про можливість спалахів Covid-19, туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Проте він зазначив, що "усього цього не сталося".

Клюге подякував працівникам охорони здоров'я та міжнародним партнерам за те, що система "стійка і все ще працює". Водночас, він зазначив, що втрати психічного здоров'я від війни є величезними, і міжнародні зусилля "необхідно подвоїти", щоб підтримати навчання лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.

Візит Клюге до України був присвячений постачанню "найбільшої гуманітарної пожертви організації охорони здоров'я в її історії", яка включала 59 автобусів для імунізації та доставки щеплень дітям.

Нагадаємо, що за оцінками ВООЗ, чверть населення України може страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з російською агресією, яка триває вже рік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що криза у сфері психічного здоров’я в Україні може вплинути на майбутні покоління.

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