Украинская система здравоохранения не подверглась коллапсу, - ВОЗ

Клюге напомнил о "множестве пессимистических" предсказаний в прошлом году, что система здравоохранения в Украине распадется, а также о возможности вспышек Covid-19, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Однако он отметил, что "всего этого не произошло".

Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система "устойчива и все еще работает". В то же время он отметил, что потери психического здоровья от войны огромны, и международные усилия "необходимо удвоить", чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Визит Клюге в Украину был посвящен поставке "крупнейшей гуманитарной пожертвования организации здравоохранения в ее истории", которая включала 59 автобусов для иммунизации и доставки прививок детям.