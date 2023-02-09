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Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну з РФ, - ВООЗ

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Україна, Четвер 09 лютого 2023 21:00
Кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад через війну з РФ, - ВООЗ Фото: Всесвітня організація охорони здоров’я (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чверть населення України може страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з російською агресією, яка триває вже рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"За оцінками ВООЗ, наразі кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важких психічних захворювань", - сказав спеціальний радник Всесвітньої організації охорони здоров’я Мішель Казачкін.

Він зазначив, що під час нещодавнього візиту до українського міста Дніпро бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою тривогою, депресією та психічними розладами".

"Психічне здоров’я стає основною проблемою охорони здоров’я в Україні", - додав радник ВООЗ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що криза у сфері психічного здоров’я в Україні може вплинути на майбутні покоління.

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