Українська розвідка викрила незаконні перевантаження російської нафти поблизу Греції

Танкер типу "Афрамакс" без західного страхування із липня 2024 року здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами у відкритому морі. Це відбувається поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють агресору приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій", - йдеться в повідомленні

ГУР МО України на платформі War&Sanctions публікує дані про судно ІМО 9247443, яке Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти.

Крім цього, Головне управління розвідки публікує дані про 159 нафтових, більшість із яких входить до так званого "тіньового флоту" РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 мільйони метричних тонн.

Доходи від нафти йдуть на війну

Як зазначають у ГУР, на четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.

"Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній", - йдеться в повідомленні.

Окрім ухилення від санкцій, "тіньовий флот" використовується Росією як елемент гібридної війни. Встановлено випадки участі таких суден у розвідувальних і диверсійних операціях, зокрема в Балтійському морі, де вони ведуть спостереження за військово-морською інфраструктурою, підводними кабелями та іншими критичними об’єктами", - зазначають у ГУР.