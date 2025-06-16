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Украинская разведка выявила незаконную перевалку российской нефти вблизи Греции

Украина, Понедельник 16 июня 2025 08:49
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Украинская разведка выявила незаконную перевалку российской нефти вблизи Греции Архивное фото (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Танкер типа "Афрамакс" без западного страхования с июля 2024 года проводит незаконную перевалку нефти между танкерами в открытом море. Это происходит вблизи побережья Греции и Кипра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

"Такие операции представляют экологическую угрозу, позволяют агрессору скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций", - говорится в сообщении

ГУР МО Украины на платформе War&Sanctions публикует данные о судне ИМО 9247443, которое Россия использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти.

Кроме этого, Главное управление разведки публикует данные о 159 нефтяных судах, большинство из которых входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также информацию о 55 капитанах этого флота.

Всего в базе портала War&Sanctions обнародованы данные о 577 таких нефтетанкеров. Общий дедвейт идентифицированных судов превышает 63 миллиона метрических тонн.

Доходы от нефти идут на войну

Как отмечают в ГУР, на четвертом году полномасштабного вторжения экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета РФ. По оценкам, треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны против Украины.

"Теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, включая отключение автоматических систем идентификации, спуфинг навигационных данных, перевалку нефти в ночное время без освещения, использование флагов удобных юрисдикций, а также регистрацию подставных компаний", - говорится в сообщении.

Кроме уклонения от санкций, "теневой флот" используется Россией как элемент гибридной войны. Установлены случаи участия таких судов в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами", - отмечают в ГУР.

Санкции против теневого флота

Напомним, в мае Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью "теневого флота" РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.

ЕС в ближайшее время планирует усилить давление на Россию, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, 18-й пакет санкций Европейского Союза против России должен включать ограничения против танкерного флота

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