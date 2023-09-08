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Українська розвідка не виключає нову хвилю мобілізації в Росії: коли її оголосять

Фото: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нову хвилю мобілізації можуть оголосити у Росії, щоб поповнити окупаційні війська в Україні. Ймовірно, це станеться у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що мобілізаційні заходи на території Росії не припинялися навіть після завершення так званої часткової мобілізації, а на окупованих територіях України мова йде про "тотальний характер мобілізації".

"Так, один зі сценаріїв - це нова хвиля публічної мобілізації, яка може бути. І розглядається сценарій - кінець вересня. Це відповідає дійсності", - сказав Юсов.

За словами розвідника, Кремль намагається поповнювати війська будь-якими способами, один із методів - це вербування найманців за кордоном, переважно серед країн пострадянського простору.

Юсов також прокоментував затримання на Кубі осіб, які вербували на війну проти України бойовиків.

"Кубинську владу важко назвати антагоністом до Росії, історично зрозуміло, чому. Тобто наскільки треба було бути бездарними діячами, щоб спровокувати настільки жорстку офіційну реакцію", - додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, цього тижня влада Куби повідомила, що виявила мережу, яка вербувала найманців, щоб відправили на війну проти України.

Сьогодні, 8 вересня, на Кубі заявили, що заарештували 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків на службу до російської армії. При цьому затриманим загрожує довге довічне ув'язнення, або ж їх можуть стратити.

 

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