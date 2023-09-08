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Украинская разведка не исключает новой волны мобилизации в России: когда ее объявят

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новая волна мобилизации может быть объявлена в России, чтобы пополнить оккупационные войска в Украине. Вероятно, это произойдет в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он отметил, что мобилизационные мероприятия на территории России не прекращались даже после завершения так называемой частичной мобилизации, а на оккупированных территориях Украины речь идет о "тотальном характере мобилизации".

"Да, один из сценариев - это новая волна публичной мобилизации, которая может быть. И рассматриваемый сценарий - конец сентября. Это соответствует действительности", - сказал Юсов.

По словам разведчика, Кремль пытается пополнять войска любыми способами, один из методов - это вербовка наемников за границей, преимущественно среди стран постсоветского пространства.

Юсов также прокомментировал задержание на Кубе лиц, вербовавших на войну против Украины боевиков.

"Кубинские власти трудно назвать антагонистом в Россию, исторически понятно, почему. То есть насколько нужно было быть бездарными деятелями, чтобы спровоцировать столь жесткую официальную реакцию", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, на этой неделе власти Кубы сообщили, что обнаружили сеть, которая вербовала наемников, чтобы отправили на войну против Украины.

Сегодня, 8 сентября, на Кубе заявили, что арестовали 17 человек, которые привлекали молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию. При этом задержанным грозит долгое пожизненное заключение, или их могут казнить.

 

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