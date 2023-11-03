Українська розвідка розповіла про стан здоров'я Путіна

Російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям. Але інформація про його смерть, яка нещодавно поширилася у мережі, неправдива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Міноборони Андрій Юсов.

"Проблеми зі здоров'ям у російського диктатора були давно. Це не секрет і такі дані підтверджувалась з різних джерел", - сказав розвідник.

Юсов також прокоментував інформацію про нібито смерть Путіна, яка з'явилася у деяких анонімним російських Telegram-каналах ввечері 26 жовтня. У мережі також повідомляли, що у Росії, мовляв, готують держпереворот.

"Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями", - сказав Юсов.

Чутки про хворобу Путіна

Варто зазначити, що інформація про нібито серйозну хворобу російського диктатора ходять давно. Також у мережі постійно повідомляють, що Путін уникає виходів у світ, а на публіці нібито з'являються його двійники.

Нагадаємо, раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов неодноразово заявляв, що Путін смертельно хворий.

При цьому він зазначав, що диктатор має не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.