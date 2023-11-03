Украинская разведка рассказала о состоянии здоровья Путина

У российского диктатора Владимира Путина проблемы со здоровьем. Но информация о его смерти, недавно распространившаяся в сети, неправдива.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов.

"Проблемы со здоровьем у российского диктатора были давно. Это не секрет и такие данные подтверждались из разных источников", - сказал разведчик.

Юсов также прокомментировал информацию о якобы смерти Путина, появившуюся в некоторых анонимным российских Telegram-каналах вечером 26 октября. В сети также сообщалось, что в России, мол, готовят госпереворот.

"Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована, прежде всего, на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", - сказал Юсов.

Слухи о болезни Путина

Следует отметить, что информация о якобы серьезной болезни российского диктатора ходят давно. Также в сети постоянно сообщают, что Путин избегает выхода в свет, а на публике якобы появляются его двойники.

Напомним, ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов неоднократно заявлял, что Путин смертельно болен.

При этом он отмечал, что диктатор имеет не менее трех двойников, им делали пластические операции для большего сходства.