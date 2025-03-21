Дрон воїнів ГУР ухилився від російської ракети під час операції у Криму: відео атаки

Спецоперація ГУР у Криму

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони повідомило про операцію у тимчасово окупованому Криму. Операція воїнів української розвідки тривала кілька днів.

Розвідники за допомогою дронів уразили цілу низку російських радіолокаційних станцій: "Подльот" (2 шт.), "Ніобій-СВ" (2 шт.), "Каста 2Е2" (3 шт.), Імбірь", "Нєбо-СВ", С-300ВМ, "Нєбо-М", "Протівнік-ГЕ";

БРЛС "Мис".

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Федір Урюпін" та вертоліт Мі-8.

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