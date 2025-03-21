Дрон воинов ГУР уклонился от российской ракеты во время операции в Крыму: видео атаки

Украинские разведчики раскрыли новые детали недавней атаки на объекты врага в Крыму. Воины показали, как дрон уклонился от российской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
На кадрах зафиксирован технологический бой на полуострове. В частности, ГУР показало поражение российских радиолокационных станций.
В спецоперации в Крыму участвовали воины спецподразделения ГУР "Примари". Разведка показала, как дрон "Примар" избежал ракетного удара. Беспилотник уклонился от ракеты из российского комплекса "Панцирь-С1" и продолжил атаку.
Напомним, недавно Главное управление разведки Минобороны сообщило об операции во временно оккупированном Крыму. Операция воинов украинской разведки длилась несколько дней.
Разведчики с помощью дронов поразили целый ряд российских радиолокационных станций: "Подлет" (2 шт.), "Ниобий-СВ" (2 шт.), "Каста 2Е2" (3 шт.), "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", "Противник-ГЕ";
БРЛС "Мыс".
Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.
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