Дрон воинов ГУР уклонился от российской ракеты во время операции в Крыму: видео атаки

Спецоперация ГУР в Крыму

Напомним, недавно Главное управление разведки Минобороны сообщило об операции во временно оккупированном Крыму. Операция воинов украинской разведки длилась несколько дней.

Разведчики с помощью дронов поразили целый ряд российских радиолокационных станций: "Подлет" (2 шт.), "Ниобий-СВ" (2 шт.), "Каста 2Е2" (3 шт.), "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", "Противник-ГЕ";

БРЛС "Мыс".

Также под удар попали пусковая установка С-300СВ, командные пункты РЛС "СТ-68" и РЛС 39Н6 "Каста 2Е2", три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1", транспортно-буксирное судно проекта С4236, универсальный буксир "Федор Урюпин" и вертолет Ми-8.

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