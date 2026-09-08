Українська розробка з ШІ для блокування аеродромів перемогла на конкурсі НАТО

Мета конкурсу - пошук рішень для тривалого обмеження використання аеродромної інфраструктури та авіації противника.

Особливий фокус Persistent Airfield Denial – на автономності рішень, можливості їх масштабувати, їхній стійкості до засобів РЕБ, а також здатності працювати в умовах обмеженого доступу до систем навігації та зв’язку.

Ключовою особливістю челенджу стало залучення українського бойового досвіду до оцінювання запропонованих технологій. Оцінювались новизна рішень та можливість їх застосування в сучасному бойовому середовищі.

Що відомо про переможців

Перше місце посіла чеська команда LPP Holding, яка представила далекобійне рішення, розраховане на роботу з мінімальною залежністю від зовнішнього управління.

Друге місце було присуджене інноваторам із Польщі з комплексною пропозицією заздалегідь спланованого ураження елементів аеродромної інфраструктури противника.

Третє місце посіли розробники з України, які запропонували модуль штучного інтелекту для наведення на ціль. Рішення має підвищувати автономність і точність систем ураження.

Хто обирав переможців

Організатори отримали на конкурс понад 60 заявок. Під час фіналу челенджу у Варшаві свої рішення представили дев’ять команд. До складу експертів та членів журі від України увійшли представники ЗСУ та Міноборони України.

Від НАТО пропозиції фіналістів оцінювали представники Командувань Альянсу, а також Акселератора оборонних інновацій NATO DIANA.

Наступним етапом стане тестування та бойова апробація рішень, що дозволить оцінити їхню ефективність та потенціал для подальшого масштабування.