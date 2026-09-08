Украинская разработка по ИИ для блокирования аэродромов победила на конкурсе НАТО

Компании Украины, Чехии и Польши стали победителями конкурса по инновациям Persistent Airfield Denial, проведенного Командованием НАТО и Совместным центром НАТО-Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Цель конкурса – поиск решений для длительного ограничения использования аэродромной инфраструктуры и авиации противника.
Особый фокус Persistent Airfield Denial – на автономности решений, возможности их масштабирования, их устойчивости к средствам РЭБ, а также способности работать в условиях ограниченного доступа к системам навигации и связи.
Ключевой особенностью челленджа стало привлечение украинского боевого опыта к оценке предложенных технологий. Оценивалась новизна решений и возможность их применения в боевой среде.
Первое место заняла чешская команда LPP Holding, представившая дальнобойное решение, рассчитанное на работу с минимальной зависимостью от внешнего управления.
Второе место было присуждено инноваторам из Польши с комплексным предложением заранее спланированного поражения элементов аэродромной инфраструктуры противника.
Третье место заняли разработчики из Украины, предложившие модуль искусственного интеллекта для наведения на цель. Решение должно повышать автономность и точность систем поражения.
Организаторы получили на конкурс более 60 заявок. В ходе финала челленджа в Варшаве свои решения представили девять команд. В состав экспертов и членов жюри Украины вошли представители ВСУ и Минобороны Украины.
От НАТО предложения финалистов оценивали представители Командований Альянса, а также Акселератора оборонных инноваций NATO DIANA.
Следующим этапом станет тестирование и боевая апробация решений, что позволит оценить их эффективность и потенциал для дальнейшего масштабирования.
Напомним, ранее ВСУ атаковали аэродром "Ростов-на-Дону". В тот же день, по данным компании Fire Point, поразили и самые большие установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ, обеспечивающие более 77% всех мощностей завода.
Также мы писали, что украинские дроны поразили российские вертолеты Ми-35 и Ми-8 на аэродроме "Таганрог-Центральный" в Ростовской области.