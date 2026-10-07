Українська РЕБ відвела в Дніпро дві балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт

Дві ракети неслися до Києва на гіперзвуковій швидкості, але після впливу радіосигналу впали в Дніпро. Приблизно тоді ж навігаційні застосунки на телефонах киян показували, що вони перебувають у Перу. Саме це, за даними WSJ, є своєрідним "автографом" підрозділу "Нічна варта".

Схожим способом військові, за їхніми словами, минулого листопада збили гіперзвуковий "Кинджал", який Путін колись називав невразливим. "Ліма" надіслала ракеті хибний навігаційний сигнал, вона змінила курс і розвалилася через власну надвисоку швидкість.

Система б'є сигналами на відстань до 190 км і заважає дронам, ракетам та керованим авіабомбам. Для балістики використовують так званий спуфінг: ефір заповнюють хибними сигналами, щоб збити ракету з курсу.

Наприкінці 2024 року в "Нічній варті" виявили, що російські ракети і дрони отримали китайські антени, здатні визначати джерело перешкод і за частки секунди їх оминати. Три місяці військові та виробник "Ліми", компанія Cascade, працювали цілодобово й створили оновлену версію "Ліма Квант".

Росіяни відповіли збільшенням кількості антен з чотирьох до восьми, згодом до 16, а тепер до 32. Щоразу це було реакцією на нове оновлення української системи.