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Українська РЕБ відвела в Дніпро дві балістичні ракети, що летіли на урядовий об'єкт

02:40 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: системи РЕБ допомагають відводити російські ракети від Києва (ілюстративне фото, Getty Images)

Українська система радіоелектронної боротьби "Ліма", за даними військових, цього року відвела в Дніпро дві російські балістичні ракети, які летіли на урядовий об'єкт у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Дві ракети неслися до Києва на гіперзвуковій швидкості, але після впливу радіосигналу впали в Дніпро. Приблизно тоді ж навігаційні застосунки на телефонах киян показували, що вони перебувають у Перу. Саме це, за даними WSJ, є своєрідним "автографом" підрозділу "Нічна варта".

Схожим способом військові, за їхніми словами, минулого листопада збили гіперзвуковий "Кинджал", який Путін колись називав невразливим. "Ліма" надіслала ракеті хибний навігаційний сигнал, вона змінила курс і розвалилася через власну надвисоку швидкість.

Система б'є сигналами на відстань до 190 км і заважає дронам, ракетам та керованим авіабомбам. Для балістики використовують так званий спуфінг: ефір заповнюють хибними сигналами, щоб збити ракету з курсу.

Наприкінці 2024 року в "Нічній варті" виявили, що російські ракети і дрони отримали китайські антени, здатні визначати джерело перешкод і за частки секунди їх оминати. Три місяці військові та виробник "Ліми", компанія Cascade, працювали цілодобово й створили оновлену версію "Ліма Квант".

Росіяни відповіли збільшенням кількості антен з чотирьох до восьми, згодом до 16, а тепер до 32. Щоразу це було реакцією на нове оновлення української системи.

Загроза балістичних ударів залишається актуальною. Увечері 6 жовтня Володимир Зеленський попередив про підготовку масованого удару і закликав українців не ігнорувати сигнали тривоги. Наприкінці вересня міністр оборони Євгеній Хмара попросив країни ЄС передати Україні частину ракет до Patriot зі своїх запасів в обмін на майбутні поставки.

Окремою проблемою для ППО стали реактивні шахеди, і РБК-Україна розповідало, чи вдасться налагодити їх збиття найближчим часом.

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