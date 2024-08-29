Українська ракета-дрон. Експерт припустив, які можуть бути характеристики у "Паляниці"

Офіційно Україна не повідомляла жодних характеристик новітньої ракети-дрона "Паляниця". Мало того, немає навіть її приблизних геометричних розмірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету та авіаційного експерта Валерія Романенко.

Романенко зауважив, що про "Паляницю" фактично немає жодних даних, озвучених офіційними особами. Тому він запропонував робити висновки із зовнішнього вигляду із прив'язкою до розмірів "Шахеда" та Storm Shadow.

"Цей об'єкт не менший за перший і не більший за другий. І залежно від цього можна "гратися" характеристиками. З урахуванням, що дальність і бойова частина може збільшуватися/зменшуватися за рахунок одна одної", - сказав він.

Він пояснив, що якщо відштовхуватися від розмірів "Шахеду", то українська ракета-дрон може мати швидкість близько 400 км/год, а це удвічі більша швидкість, ніж в іранського дрона, та дальність 400-500 км.

"Цифра 500 км - це максимум, якщо товщина крила дозволяє розмістити додаткове паливо. На оприлюдненій схемі вказані вигнуті догори закінцівки крил. А це перша ознака, що ракета-дрона не є тактичною, а розрахована на велику дальність. "Тому я і даю десь від 400 до 500 км", - пояснив експерт.

Водночас Романенко пояснив, що якщо ж розробка більш наблизилась до Storm Shadow (довжина ракети 5,1 м), то й характеристики будуть вищими. Зокрема швидкість до 500 км/год, потужніший двигун і дальність 650-700 км.

Однак, за даними експерта, двигун на Storm Shadow дуже дорогий, а для безпілотних засобів використовуються простіші елементи.

"У Storm Shadow максимальна дальність 500 км, навряд чи "Паляниця" набагато її перевищує. По бойовій частині - 250-300 кг, до 400 кг у розмірах британської крилатої ракети", - вважає Романенко.