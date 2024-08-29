ua en ru
Чт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская ракета-дрон. Эксперт предположил, какие могут быть характеристики у "Паляницы"

Украина, Четверг 29 августа 2024 20:56
UA EN RU
Украинская ракета-дрон. Эксперт предположил, какие могут быть характеристики у "Паляницы" Фото: Эксперт предположил, какие могут быть характеристики у "Паляницы" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Валерий Романенко

Официально Украина не сообщала никаких характеристик новейшей ракеты-дрона "Паляница". Мало того, нет даже ее приблизительных геометрических размеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ведущего научного сотрудника Национального авиационного университета и авиационного эксперта Валерия Романенко.

Романенко отметил, что о "Палянице" фактически нет никаких данных, озвученных официальными лицами. Поэтому он предложил делать выводы из внешнего вида с привязкой к размерам "шахеда" и Storm Shadow.

"Этот объект не меньше первого и не больше второго. И в зависимости от этого можно "играть" характеристиками. С учетом, что дальность и боевая часть может увеличиваться/уменьшаться за счет друг друга", - сказал он.

Он пояснил, что если отталкиваться от размеров "шахеда", то украинская ракета-дрон может иметь скорость около 400 км/ч, а это вдвое большую скорость, чем у иранского дрона и дальность 400-500 км.

"Цифра 500 км - это максимум, если толщина крыла позволяет разместить дополнительное топливо. На обнародованной схеме указаны изогнутые кверху концовки крыльев. А это первый признак, что ракета-дрона не тактична, а рассчитана на большую дальность." от 400 до 500 км", - пояснил эксперт.

В то же время Романенко пояснил, что если разработка более приблизилась к Storm Shadow (длина ракеты 5,1 м), то и характеристики будут выше. В частности, скорость до 500 км/ч, более мощный двигатель и дальность 650-700 км.

Однако, по данным эксперта, двигатель на Storm Shadow очень дорог, а для беспилотных средств используются более простые элементы.

"У Storm Shadow максимальная дальность 500 км, вряд ли "Паляница" намного ее превышает. По боевой части - 250-300 кг, до 400 кг в размерах британской крылатой ракеты", - считает Романенко.

Подробнее о том, что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы, можно узнать в материале РБК-Украина.

Украинская "Паляница"

Напомним, что в этом году на День независимости президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

На следующий день Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Дрони
NEWS
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
"Паляница" и своя баллистика. Что известно о тайном оружии Украины и долетит ли оно до Москвы
DAILY
"Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Судьба готовила к войне". История защитника, который вышел из Иловайска, но погиб под Бахмутом