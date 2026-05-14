Українська промисловість потребує відстрочки CBAM: заява НАДПУ

Відтак ключовим рішенням має стати відтермінування дії цього механізму для України.

В асоціації наголошують: сертифікація українських верифікаторів та перегляд розрахунків викидів потребують часу, а CBAM вже сьогодні впливає на експорт і виробництво.

"Допомога з верифікацією буде корисною, але вона не вирішить проблеми найближчим часом", - зазначають у НАДПУ.

І нагадують, що через СВАМ в Україні вже відбувається скорочення виробництва на підприємствах, зокрема закриття окремих підрозділів на "АрселорМіттал Кривий Ріг".

В асоціації підкреслили, що ще з 2021 року аналізували ризики запровадження CBAM, а з 2024 року почали системно звертатися до уряду та європейських інституцій із вимогою розпочати переговори про відтермінування дії механізму для України. Зокрема, відповідні листи були направлені уряду та профільним міністерствам, а також до органів ЄС.

Правові підстави для надання відтермінування у України є: згідно зі статтею 30.7 регламенту ЄС щодо CBAM, Єврокомісія може змінити умови застосування механізму для країн, які постраждали від «непередбачуваних та руйнівних подій». В асоціації наголошують, що повномасштабна війна відповідає цим критеріям.

"Якщо така норма існує, вона має бути застосована саме до України", - зазначають у НАДПУ, підкреслюючи масштаб втрат економіки та промисловості внаслідок війни.

Попри це, у звіті Єврокомісії від грудня 2025 року зазначалося, що вплив CBAM на Україну буде "мінімальним". В асоціації вважають ці оцінки некоректними та такими, що не враховують воєнні ризики. За їхніми оцінками, Україна може втратити до 5% ВВП вже у 2026 році, а експорт до ЄС скоротиться на 7,8%.

Негативні тенденції вже фіксуються: експорт довгого прокату до ЄС знизився на 60%, труб - на 44%, а частина підприємств змушена скорочувати виробництво і персонал.

В асоціації закликають активізувати переговори з ЄС, уточнити оцінку впливу CBAM на економіку та переглянути підходи до фінансування декарбонізації. Серед можливих рішень - використання коштів від CBAM для модернізації українських підприємств.

Всі ці кроки мають супроводжуватися головним рішенням – тимчасовим відтермінуванням дії CBAM для України, без якого українська промисловість не зможе адаптуватися до нових правил.