RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech

Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM: заявление НАДПУ

14:14 14.05.2026 Чт
3 мин
Как считают в Ассоциации, верификация выбросов СО2 не решит проблемы украинской экономики, нужна отсрочка экопошлины СВАМ
aimg Сергей Новиков
Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM (фото: Getty Images)

Европейские инициативы, направленные на оказание помощи Украине с верификацией выбросов CO₂ являются полезными. Но они не способны оперативно снизить негативное влияние механизма экологической пошлины CBAM на экономику, которая уже теряет средства.

Об этом заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.

Читайте также: Сколько Украине будет стоить экопошлина CBAM: данные исследования

Поэтому ключевым решением должна стать отсрочка действия этого механизма для Украины.

В ассоциации отмечают: сертификация украинских верификаторов и пересмотр расчетов выбросов требуют времени, а CBAM уже сегодня влияет на экспорт и производство.

"Помощь с верификацией будет полезной, но она не решит проблемы в ближайшее время", - отмечают в НАДПУ.

И напоминают, что из-за СВАМ в Украине уже происходит сокращение производства на предприятиях, в частности закрытие отдельных подразделений на "АрселорМиттал Кривой Рог".

В ассоциации подчеркнули, что еще с 2021 года анализировали риски введения CBAM, а с 2024 года начали системно обращаться к правительству и европейским институтам с требованием начать переговоры об отсрочке действия механизма для Украины. В частности, соответствующие письма были направлены правительству и профильным министерствам, а также в органы ЕС.

Правовые основания для предоставления отсрочки у Украины есть: согласно статье 30.7 регламента ЕС по CBAM, Еврокомиссия может изменить условия применения механизма для стран, пострадавших от "непредсказуемых и разрушительных событий". В ассоциации отмечают, что полномасштабная война соответствует этим критериям.

"Если такая норма существует, она должна быть применена именно к Украине", - отмечают в НАДПУ, подчеркивая масштаб потерь экономики и промышленности в результате войны.

Несмотря на это, в отчете Еврокомиссии от декабря 2025 года отмечалось, что влияние CBAM на Украину будет "минимальным". В ассоциации считают эти оценки некорректными и такими, которые не учитывают военные риски. По их оценкам, Украина может потерять до 5% ВВП уже в 2026 году, а экспорт в ЕС сократится на 7,8%.

Негативные тенденции уже фиксируются: экспорт длинного проката в ЕС снизился на 60%, труб - на 44%, а часть предприятий вынуждена сокращать производство и персонал.

В ассоциации призывают активизировать переговоры с ЕС, уточнить оценку влияния CBAM на экономику и пересмотреть подходы к финансированию декарбонизации. Среди возможных решений - использование средств от CBAM для модернизации украинских предприятий.

Все эти шаги должны сопровождаться главным решением - временной отсрочкой действия CBAM для Украины, без которого украинская промышленность не сможет адаптироваться к новым правилам.

СВАМ для Украины

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM несмотря на то, что Украина имеет на него право по статье "форс-мажор".

В то же время недавно депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.

Ранее Еврокомиссия уже признала, что допустила ошибку в расчетах CBAM для Украины, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы активизировать переговоры об отсрочке.

Как заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка, уже первые результаты 2026 года показали значительно более сильный негативный эффект, чем ожидалось, поэтому Украина настаивает, чтобы в механизме учитывали ее статус как партнера ЕС, а не "третьей страны".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: