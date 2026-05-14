Украинская промышленность нуждается в отсрочке CBAM: заявление НАДПУ

Европейские инициативы, направленные на оказание помощи Украине с верификацией выбросов CO₂ являются полезными. Но они не способны оперативно снизить негативное влияние механизма экологической пошлины CBAM на экономику, которая уже теряет средства.
Об этом заявили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины, пишет РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
Поэтому ключевым решением должна стать отсрочка действия этого механизма для Украины.
В ассоциации отмечают: сертификация украинских верификаторов и пересмотр расчетов выбросов требуют времени, а CBAM уже сегодня влияет на экспорт и производство.
"Помощь с верификацией будет полезной, но она не решит проблемы в ближайшее время", - отмечают в НАДПУ.
И напоминают, что из-за СВАМ в Украине уже происходит сокращение производства на предприятиях, в частности закрытие отдельных подразделений на "АрселорМиттал Кривой Рог".
В ассоциации подчеркнули, что еще с 2021 года анализировали риски введения CBAM, а с 2024 года начали системно обращаться к правительству и европейским институтам с требованием начать переговоры об отсрочке действия механизма для Украины. В частности, соответствующие письма были направлены правительству и профильным министерствам, а также в органы ЕС.
Правовые основания для предоставления отсрочки у Украины есть: согласно статье 30.7 регламента ЕС по CBAM, Еврокомиссия может изменить условия применения механизма для стран, пострадавших от "непредсказуемых и разрушительных событий". В ассоциации отмечают, что полномасштабная война соответствует этим критериям.
"Если такая норма существует, она должна быть применена именно к Украине", - отмечают в НАДПУ, подчеркивая масштаб потерь экономики и промышленности в результате войны.
Несмотря на это, в отчете Еврокомиссии от декабря 2025 года отмечалось, что влияние CBAM на Украину будет "минимальным". В ассоциации считают эти оценки некорректными и такими, которые не учитывают военные риски. По их оценкам, Украина может потерять до 5% ВВП уже в 2026 году, а экспорт в ЕС сократится на 7,8%.
Негативные тенденции уже фиксируются: экспорт длинного проката в ЕС снизился на 60%, труб - на 44%, а часть предприятий вынуждена сокращать производство и персонал.
В ассоциации призывают активизировать переговоры с ЕС, уточнить оценку влияния CBAM на экономику и пересмотреть подходы к финансированию декарбонизации. Среди возможных решений - использование средств от CBAM для модернизации украинских предприятий.
Все эти шаги должны сопровождаться главным решением - временной отсрочкой действия CBAM для Украины, без которого украинская промышленность не сможет адаптироваться к новым правилам.
Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM несмотря на то, что Украина имеет на него право по статье "форс-мажор".
В то же время недавно депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.
Ранее Еврокомиссия уже признала, что допустила ошибку в расчетах CBAM для Украины, поэтому сейчас оптимальное время для того, чтобы активизировать переговоры об отсрочке.
Как заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка, уже первые результаты 2026 года показали значительно более сильный негативный эффект, чем ожидалось, поэтому Украина настаивает, чтобы в механизме учитывали ее статус как партнера ЕС, а не "третьей страны".