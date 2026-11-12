Українська ППО збила 60 з 66 реактивних дронів РФ за день, ворожа атака триває

За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила й подавила 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Нагадаємо, в ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами.

Згідно з попередніми даними, протягом дня протиповітряною обороною України збито/подавлено 124 БпЛА (60 із них - реактивні), дві S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.

Російські окупанти протягом дня атакували Україну дронами-камікадзе, в тому числі реактивними, а також "Бандеролями". Більшість ворожих засобів повітряного нападу вдалось збити.

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