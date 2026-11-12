Українська ППО збила 60 з 66 реактивних дронів РФ за день, ворожа атака триває

Російські окупанти протягом дня атакували Україну дронами-камікадзе, в тому числі реактивними, а також "Бандеролями". Більшість ворожих засобів повітряного нападу вдалось збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних Сил ЗСУ.
Протягом дня 12 листопада (із 06.30 по 19.00) росіяни атакували Україну:
Згідно з попередніми даними, протягом дня протиповітряною обороною України збито/подавлено 124 БпЛА (60 із них - реактивні), дві S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, бойова робота триває", - повідомили військові.
Нагадаємо, в ніч на 12 листопада росіяни атакували Україну балістичними й протикорабельними ракетами та 123 ударними дронами.
За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила й подавила 89 безпілотників та п'ять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".