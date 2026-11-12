Украинская ПВО сбила 60 из 66 реактивных дронов РФ за день, вражеская атака продолжается

Напомним, в ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".