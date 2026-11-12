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Украинская ПВО сбила 60 из 66 реактивных дронов РФ за день, вражеская атака продолжается

19:16 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинская ПВО (Getty Images)

Российские оккупанты в течение дня атаковали Украину дронами-камикадзе, в том числе реактивными, а также "Бандеролями". Большинство вражеских средств воздушного нападения удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

В течение дня 12 ноября (с 06.30 до 19.00) россияне атаковали Украину:

  • 143 ударными дронами (66 из них - реактивные), "Гербера" и дронами других типов;
  • S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Согласно предварительным данным, в течение дня противовоздушной обороной Украины сбито/подавлено 124 БпЛА (60 из них - реактивные), две S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

"В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА, боевая работа продолжается", - сообщили военные.

Напомним, в ночь на 12 ноября россияне атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

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