Українська ППО вночі знищила 10 "Шахедів": скільки всього випустила Росія

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 10 БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив результати нічної роботи протиповітряної оборони. За його даними, пуски були з Курської області РФ. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.

Для відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Загалом протягом минулої доби окупанти завдали п'ять ракетних та 74 авіаційних ударів.

Також росіяни здійснили 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Обстріли України

Варто зазначити, що останнім часом росіяни активізували атаки. Зокрема, в ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну. Під ударом окупантів була енергетика.

Росіяни вдарили по ДніпроГЕС, а також залишили Харків без світла. Проблеми з електроенергією виникли у низці областей, вводилися відключення світла.

Крім того, 25 березня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Сили ППО збили два балістичні ракети, але уламки впали у декількох районах столиці. Так, у Печерському районі була зруйнована триповерхова нежитлова будівля.