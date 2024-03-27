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Украинская ПВО ночью уничтожила 10 "Шахедов": сколько всего выпустила Россия

Фото: ПВО уничтожила 10 из 13 дронов-камикадзе в ночь на 27 марта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 13 "Шахедов". Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 13 БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил результаты ночной работы противовоздушной обороны. По его данным, пуски были из Курской области РФ. ПВО работала в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Для отражения атаки были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и 74 авиационных ударов.

Также россияне совершили 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстрелы Украины

Следует отметить, что в последнее время россияне активизировали атаки. В частности, в ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину. Под ударом оккупантов была энергетика.

Россияне ударили по ДнепроГЭС, а также оставили Харьков без света. Проблемы с электроэнергией возникли в ряде областей, вводились отключения света.

Кроме того, 25 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, но обломки упали в нескольких районах столицы. Так, в Печерском районе было разрушено трехэтажное нежилое здание.

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