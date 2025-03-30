Українська ППО у березні знищила понад 4 тисячі повітряних цілей

Як повідомив президент Володимир Зеленський, за останній тиждень Росія випустила по Україні 1310 КАБів, понад 1000 ударних дронів, дев’ять ракет різних типів включно з балістикою.

В ніч на 30 березня російські окупанти випустили по Україні 111 дронів, а також атакували балістичною ракетою із Ростовської області. Сили ППО збили 65 дронів, ще 65 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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