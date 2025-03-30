Украинская ПВО в марте уничтожила более 4 тысяч воздушных целей

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 1310 КАБов, более 1000 ударных дронов, девять ракет различных типов, включая баллистику.

В ночь на 30 марта российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов, а также атаковали баллистической ракетой из Ростовской области. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 65 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

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