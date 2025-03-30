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Украинская ПВО в марте уничтожила более 4 тысяч воздушных целей

Фото: ПВО в марте уничтожила более 4 тысяч воздушных целей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 4043 воздушные цели. Среди них дроны различных типов и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

За март украинская противовоздушная оборона уничтожила:

  • баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;
  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
  • 8 крылатых ракет "Калибр";
  • крылатую ракету "Искандер-К";
  • управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 2328 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 805 разведывательных БпЛА;
  • 874 БпЛА других типов.

Авиация Воздушных сил в марте осуществила более 580 самолетовылетов: около 200 - на огневое поражение и авиационную поддержку войск, более 320 - на истребительное авиационное прикрытие.

Также в марте авиацией Сил обороны Украины уничтожено 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, места скопления живой силы и военной техники противника.

Подразделения беспилотных авиационных комплексов Сводной стрелковой бригады ВС совершили 3429 боевых вылетов.

По результатам работы украинских воинов потери противника ориентировочно составили:

  • более 260 человек;
  • 88 вражеских укрытий и позиций;
  • полевой склад горюче-смазочных материалов;
  • уничтожен 1 танк;
  • поражено 3 места запуска вражеских БпЛА.

 

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 1310 КАБов, более 1000 ударных дронов, девять ракет различных типов, включая баллистику.

В ночь на 30 марта российские оккупанты выпустили по Украине 111 дронов, а также атаковали баллистической ракетой из Ростовской области. Силы ПВО сбили 65 дронов, еще 65 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

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